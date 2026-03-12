Эксперты объяснили, как правильно выбрать горшок для комнатных растений

При выборе горшка для комнатных растений важно учитывать не только внешний вид емкости, но и условия, которые она создает для корневой системы. Об этом « Газете.Ru » сообщили специалисты сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

По словам экспертов, пересадка является стрессом для растения, поскольку сопровождается повреждением корней и изменением микрофлоры почвы. Поэтому увеличивать объем горшка рекомендуется постепенно. Специалисты отметили, что одной из наиболее распространенных ошибок считается пересадка растения в слишком большую емкость. В таком случае корни не успевают освоить весь объем грунта, из-за чего в глубине почвы надолго сохраняется влага, ухудшается аэрация и возрастает риск загнивания корневой системы.

Эксперты также подчеркнули, что большое значение имеет материал горшка, который влияет на испарение влаги, температуру субстрата и режим полива. Пластиковые емкости считаются наиболее распространенным и доступным вариантом: они легкие, не вступают в реакцию с почвой и не позволяют корням прилипать к стенкам. Однако пластик практически не пропускает воздух, поэтому влага испаряется медленнее, что увеличивает риск переувлажнения. Такие горшки чаще подходят растениям, предпочитающим стабильную влажность, например марантам, калатеям и папоротникам.

Глиняные горшки, напротив, имеют пористую структуру, благодаря чему через их стенки происходит частичное испарение влаги и газообмен. Это снижает вероятность застоя воды и перегрева корней. При этом специалисты отмечают, что пересушенный грунт в таких емкостях сложнее увлажнить повторно, а корни иногда врастают в пористую поверхность. По этой причине подобные горшки чаще используют для кактусов, суккулентов, толстянок и крупных растений с развитой корневой системой, например фикуса Бенджамина.

Керамические емкости чаще выбирают из эстетических соображений. Эксперты пояснили, что глазурованная керамика почти не пропускает воздух и по свойствам близка к пластику, поэтому при посадке растения важно тщательно контролировать дренаж и режим полива.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять дренажным отверстиям. Их наличие является обязательным, поскольку ни один слой керамзита не способен полностью компенсировать отсутствие отвода воды. Кроме того, форма горшка должна соответствовать типу корневой системы растения: для видов с глубокими корнями подойдут высокие и узкие емкости, тогда как неправильная форма может привести к деформации корней и ухудшению роста.

