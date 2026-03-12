«Золотые детки»: жительница Подмосковья превратила квартирный ананас в поток дохода

Экзотический бизнес доступен каждому, у кого есть подоконник, немного терпения и любовь к растениям. Это на собственном опыте доказала жительница Видного Гульнара Ломакина, узнал REGIONS .

Все начиналось с безобидного желания озеленить дом: сначала были мандарины, а когда цитрусовый эксперимент удался, Гульнара решила пойти дальше и посадила настоящий ананас. Многие знакомые крутили пальцем у виска, но результат превзошел ожидания. Растение не просто прижилось, а выпустило заветный плод.

«Вчера мы сняли первый ананас и наконец-то его попробовали. Он оказался невероятно вкусным и сладким. Первый блин точно не вышел комом, а успешный старт вдохновил видновчанку на масштабирование своего мини-сада», — делиться радостная Гульнара.

Успешный старт вдохновил видновчанку на масштабирование своего мини-сада. В процессе выращивания она вывела четкую схему ухода. Каждый куст ананаса плодоносит только два раза в жизни, требует регулярной витаминной подкормки раз в две недели и опрыскивания листьев питательным составом. Когда материнский куст отдает последний урожай, он начинает активно выпускать «деток» — молодые отростки. Их можно отсаживать, а старый куст остается базой для дальнейшего размножения.

Именно здесь кроется коммерческий потенциал. Оказалось, желающих вырастить собственный ананас в Подмосковье хоть отбавляй. Каждый молодой отросток Гульнара продает по 1000 рублей. Экзотические саженцы разлетаются как горячие пирожки. Учитывая, что один здоровый куст дает несколько отростков, а каждый новый саженец со временем превращается в генератор новых плодов и новых «деток», математика вырисовывается весьма привлекательная.

Выращивать огурцы и помидоры на даче — дело привычное. Но превратить обычный подоконник в подмосковной квартире в тропическую плантацию, приносящую стабильный доход, — это уже совсем другая история. И она доказывает: иногда самые смелые эксперименты приносят самые сладкие плоды.

