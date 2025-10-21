Эксперты оценили новые меры защиты покупателей квартир в России

Эксперт отметил, что нотариусы и сейчас проверяют базовый набор документов: выписку из ЕГРН, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, архивные выписки из домовой книги. Однако даже при наличии этих документов суды могут признать сделку недействительной, если продавец докажет, что действовал под давлением — как произошло в резонансном деле певицы Ларисы Долиной.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев предлагает альтернативное решение — развитие института титульного страхования по американской модели. Такой полис покрывает риски признания сделки недействительной из-за подделки документов, наследственных споров или недееспособности продавца. В России этот продукт пока остается нишевым и обычно оформляется только на 1-3 года при ипотеке.

Пока нововведения обсуждаются, юристы рекомендуют покупателям самостоятельно принимать меры предосторожности: тщательно проверять историю квартиры через судебные базы, общаться с родственниками пожилых продавцов, фиксировать процесс переговоров и передачи денег, а также рассматривать возможность титульного страхования, особенно при покупке вторичного жилья. Эти меры не дают стопроцентной гарантии, но значительно снижают риски потери недвижимости после сделки.

Напомним, что член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил ввести обязательную правовую экспертизу для всех сделок с недвижимостью. Инициатива направлена в Минюст после роста преступлений на рынке недвижимости — по данным МВД, в 2024 году зафиксировано почти 5,5 тысячи таких преступлений, что на 15-20% больше показателей 2023 года. Ущерб только по схемам с договорами дарения превысил 2,6 млрд рублей.

