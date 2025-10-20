Названы причины роста стоимости жилья в России

Российский рынок недвижимости традиционно оценивает объекты через призму множества критериев — от материалов строительства до инфраструктуры. Однако сегодня в Москве формируется новый тренд, способный изменить саму систему классификации жилья. Эксперты компании Urban Grade отмечают переоценку приоритетов при определении класса жилого комплекса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Если ранее ключевыми считались архитектурные решения, то теперь на первый план выходит инженерное оснащение, в частности — наличие централизованных систем кондиционирования и климат-контроля. Это оборудование стремительно превращается из опции в обязательный элемент проектирования.

Данное смещение акцентов уже оказывает заметное влияние на рыночную стоимость объектов. Девелоперы, включающие современные климатические системы в свои проекты, получают существенное конкурентное преимущество. Такое оснащение не только повышает комфорт, но и значительно увеличивает инвестиционную привлекательность недвижимости как в жилом, так и в коммерческом сегменте.

Итогом этой трансформации становится изменение самих стандартов качества городской среды. Системы кондиционирования, вслед за государственными программами в здравоохранении и образовании, становятся обязательным атрибутом современного жилья. Это свидетельствует о постепенном переходе российского рынка к более высоким требованиям экологического комфорта и энергоэффективности.

