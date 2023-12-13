Эксперты ответили, как закон о запрете пропаганды чайлдфри повлияет на Россию

Священники в основном поддерживают идею, ссылаясь на любовь к детям, которая «заложена во всех». Ее просто нужно принять. Юристы же рассматривают законопроект о запрете чайлдфри со своей профессиональной точки зрения. Например, Анна Фролова в беседе с gazetametro.ru рассказала, что такие изменения в законодательстве могут стать шагом к возрождению института семьи в стране.

«Мужчины перестали брать на себя ответственность, увеличилось количество разводов, пары до 35 лет не имеют детей», — отмечает юрист, вспоминая свой опыт работы с семейным правом.

Фролова уверена, что «жизнь для себя» — это пропаганда Запада, и эта модель жизни совершенно не подходит России.

Не осталась в стороне и депутат ГД Инга Юмашева. Она согласна с юристом и также считает, что у России есть идеологические противники, которые ударяют по самому ценному: молодежи. По ее словам, свое влияние иностранные недоброжелатели распространяли на протяжении 30 лет.

«Закон о чайлдфри направлен в первую очередь на возврат уважения к женщине-матери и на охрану материнства. Этот закон просто необходим», — заключила Юмашева.

Другую точку зрения имеют социолог Белла Раппопорт, психолог Илья Шабшин и писатель Маргарита Грачева. По их мнению, человек волен делать выбор и рассказывать о себе что хочет, а новый закон, возможно, ущемит право женщины.

«Если женщина понимает, что не сможет потянуть ребенка финансово или морально, она примет решение не рожать и никакие юридические запреты не заставят ее передумать», — высказался Шабшин.

Грачева также отметила, что запреты способны напугать женщин. По ее словам, лучше принимать инициативы, которые вызовут у них желание рожать. Например, создать им более комфортные условия, без опасений, что они «не вывезут» ребенка морально и финансово.