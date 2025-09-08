Эксперты пояснили последствия расширения возрастных границ молодежи

На полях Восточного экономического форума прозвучала необычная инициатива: повысить возрастной порог молодежи в России с 35 до 40–45 лет. С таким предложением выступил председатель Общественного совета при Минтруда России Константин Абрамов. Идею сразу же поддержал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, подчеркнув, что она не связана с пенсионной реформой. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть инициативы заключается в расширении доступности льгот и мер поддержки, которые сегодня предназначены исключительно для молодежи. По словам Нилова, современное поколение дольше сохраняет активность, но раньше принимает взрослые решения. Изменение возрастной планки позволит более зрелым людям получать помощь в рамках государственных программ, будь то субсидии на жилье, образовательные гранты или поддержка молодых семей.

Последствия такого шага могут быть двоякими. С одной стороны, тысячи россиян получат доступ к льготам, которые ранее были для них недоступны. Это может дать импульс для реализации отложенных проектов и повысить качество жизни людей в возрасте 35–45 лет. С другой стороны, возникнет дополнительная нагрузка на бюджет и социальные программы, потребуется пересмотр критериев и механизмов распределения ресурсов.

Кроме того, Нилов предложил переименовать «пенсию по старости» в «пенсию по возрасту», аргументируя это психологическим комфортом для граждан, особенно женщин. Однако смена терминологии не решает системных проблем пенсионного обеспечения.

Итогом обсуждения может стать не только практическое расширение возрастных границ молодежи, но и более глубокая трансформация социальной политики. Вопрос стоит не столько о том, до скольких лет человек считается молодым, сколько о том, как государство готово поддерживать активность и реализацию потенциала граждан независимо от возраста. Пока же инициатива остается предметом публичной дискуссии, где сталкиваются оптимизм и скепсис.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить возраст молодежи.