Эксперты предупредили о рисках платных страховок для безработных

Инициатива о платных медстраховках для трудоспособных безработных, вновь озвученная Валентиной Матвиенко, продолжает вызывать острые дискуссии. Предлагаемый механизм предполагает, что граждане, не участвующие в официальной занятости, должны самостоятельно вносить взносы в систему ОМС, что фактически ставит доступ к медицине в зависимость от платежеспособности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Эта идея входит в прямое противоречие с 41-й статьей Конституции РФ, гарантирующей бесплатную медицинскую помощь без каких-либо предварительных условий. Ее реализация означала бы не развитие, а свертывание социальных обязательств государства, переводя их в разряд платных услуг для уязвимых категорий населения.

Под угрозой оказались бы не только участники неформальной занятости, но и социально незащищенные группы: предпенсионеры, домохозяйки, люди с недиагностированными психическими расстройствами. Для них установленный платеж стал бы непреодолимым барьером, лишающим базового права на охрану здоровья.

Вместо создания дополнительных препонов для граждан, куда логичнее выглядит поиск внутренних резервов самой системы ОМС. Повышение эффективности расходов и борьба с коррупцией могли бы стать альтернативой дискриминационной мере, подрывающей конституционные основы социального государства. Сохранение бесплатной медицины — это не вопрос экономической целесообразности, а фундаментальный принцип, отступать от которого значит менять саму суть общественного договора между властью и обществом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начали рассматривать законопроект о платном ОМС для безработных.