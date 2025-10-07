В Петербурге начали рассматривать законопроект о платном ОМС для безработных

Владельцы решений в Санкт‑Петербурге одобрили инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о прекращении финансирования лечения по ОМС для трудоспособных безработных, сообщила глава финансового комитета городской администрации Светлана Енилина. Об этом сообщил портал zaks.ru.

«Принятие законодательного решения на федеральном уровне позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость, — заявила Енилина.

По ее словам, в проект бюджета Санкт‑Петербурга на медицинское страхование безработных граждан предусмотрено 200 млрд руб. на ближайшие три года, из которых 63 млрд руб. выделятся на 2026 год.

6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заставить безработных платить за собственное медицинское страхование. По ее словам, ныне «честно работающие люди» фактически финансируют медицинскую помощь тем, кто не занят трудом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили инициативу обязать неработающих жителей РФ платить за ОМС.