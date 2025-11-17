Эксперты предупредили об «инфляции образа жизни» у россиян с доходом от ₽50 тысяч

Россияне с ежемесячным доходом, превышающим ₽50 тысяч, сталкиваются с феноменом так называемой инфляции образа жизни, когда расходы начинают опережать доходы в 1,2 раза. К такому выводу пришли аналитики редакции «Т-Ж» в ходе специального исследования (материал есть у « Газеты.Ru »)

Эксперты охарактеризовали данное явление как ситуацию, при которой рост расходов происходит пропорционально увеличению доходов или даже превышает его. На практике это выражается в том, что люди с повышением зарплаты начинают позволять себе более дорогие услуги и товары, такие как доставка еды, посещение ресторанов и другие необязательные траты, что в итоге приводит к финансовой нестабильности.

Согласно исследованию, второй этап ускорения инфляции образа жизни наступает при достижении дохода выше среднего уровня — от ₽300 тысяч в месяц. В этой категории расходы уже превышают доходы в 1,4 раза.

Наиболее подверженной данному феномену оказалась молодежь в возрасте 15-19 лет. При переходе на доходы свыше ₽50 тысяч их расходы увеличиваются в 4,4 раза, тогда как доходы — лишь в 3,1 раза. Более стабильная финансовая картина наблюдается у граждан 25-64 лет.

С ростом благосостояния происходит структурное изменение потребительских расходов. Доля затрат на питание снижается с 40% до 20%, при этом стабильное соблюдение рекомендуемого лимита в 30% на продукты питания достигается при доходе от ₽115 тысяч.

Параллельно отмечается рост среднего чека в премиальном сегменте — в аптеках, общепите и супермаркетах он увеличивается в 3,5-6,5 раза. Люди начинают активно тратиться на статусные услуги, включая каршеринг, отели и туры, где средние чеки демонстрируют десятикратный рост.

