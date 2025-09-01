Определены направления для бюджетного отдыха россиян в бархатный сезон

С наступлением бархатного сезона у российских туристов появилась возможность отправиться в заграничный отпуск с существенной экономией. Эксперты отмечают, что осенью авиаперелеты за рубеж в среднем дешевеют на восемь процентов по сравнению с пиковыми летними месяцами. Наиболее заметное снижение цен демонстрируют популярные туристические маршруты. Лидером по удешевлению перелетов стал Дубай, где средний чек снизился на 20 процентов. Вслед за ним идут направления в Стамбул, Алматы и Бангкок, где стоимость перелета упала на 10-12 процентов. Как пояснил эксперт по туризму Николай Мельник, такая динамика напрямую связана со снижением спроса после завершения каникул и высокого сезона. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, наиболее выгодные предложения туроператоров появляются после 20 сентября, когда основной поток путешественников сокращается. Это создает идеальные условия для тех, кто хочет избежать курортной суеты и при этом сэкономить. Традиционно доступной остается Турция, где отели активно снижают цены, а также появляются горящие туры. Отдых по системе «все включено» на двоих продолжительностью в неделю обойдется всего в 70–100 тыс. рублей с учетом перелета и страховки.

Турэксперт добавил, что, помимо Турции, привлекательные цены предлагают Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на сохраняющуюся жару, сентябрь становится оптимальным месяцем для поездки — тур на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и двухразовым питанием можно найти за 60–80 тыс. рублей. Для любителей внутреннего туризма также есть варианты — например, Абхазия, где недельный отдых вдвоем оценивается примерно в 50 тыс. рублей благодаря сезонному спаду спроса.

По его мнению, бархатный сезон открывает перед туристами период не только комфортного отдыха, но и финансовой выгоды. Планирование отпуска на осень позволяет посетить популярные курорты с меньшими затратами и насладиться ими без большого наплыва отдыхающих.

Ранее также в Российском союзе туриндустрии раскрыли особенности путешествий в бархатный сезон.