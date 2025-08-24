Эксперты раскрыли, что стало с российской газировкой после ухода зарубежных брендов

Российские производители газировки теперь почти полностью доминируют на отечественном рынке. Об этом сообщило РИА Новости, опираясь на данные аналитической компании «Нильсен».

Согласно свежим исследованиям, в июне 2025 года доля местных брендов достигла 95,5% от всего объема продаж. Для сравнения — всего три года назад этот показатель составлял чуть больше 62%. Такой резкий рост произошел после того, как известные мировые бренды вроде Coca-Cola, Pepsi, Sprite и 7UP ушли с российского рынка в 2022 году.

Их место заняли отечественные аналоги, которые смогли быстро нарастить производство. Исследование охватывает данные из более чем 180 розничных сетей и магазинов по всей России.

Вероятно, российские компании не просто заполнили пустующую нишу, но и смогли сохранить потребительский интерес к газированным напиткам. Сегодня на полках магазинов представлены десятки местных марок, которые успешно конкурируют между собой.

