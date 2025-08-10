Эксперты раскрыли, почему автотуризм начал вытеснять гостиничный бизнес в Крыму

Крымский туристический сезон в 2025 году демонстрирует удивительный парадокс — одновременно с рекордным ростом премиального сегмента отелей среди туристов наблюдается настоящий бум автотуризма. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала эксперт турсферы, руководитель туроператора Людмила Бабий.

По ее словам, многие семьи в последнее время начали выбирать отдых с палаткой как более экономичный вариант для проведения каникул и отпуска в Крыму. Основные расходы таких туристов включают топливо и питание, цены на которое заметно выросли из-за инфляции.

Однако, как отметила Бабий, даже с учетом подорожания услуг в кемпингах (где сейчас наблюдается 20-25% рост цен), палаточный отдых остается в 5-7 раз дешевле проживания в отелях.

По данным аналитиков сервиса бронирования Твил.ру, летом 2025 года полуостров посетили уже более 3,7 млн туристов. Отмечается, что многие путешественники выбирают пятизвездочные отели на побережье Саки, где бронирования выросли на 150%.

Город, расположенной в западной части Крыма, стал абсолютным лидером по росту спроса (+150%), за ним следуют Черноморское (+125%) и Севастополь (+118%). При этом премиальный сегмент показывает увеличение бронирований на 40-50%, хотя цены здесь выросли всего на 12% — значительно меньше, чем в Сочи.

Специалисты прогнозируют, что общий турпоток в Крым по итогам года превысит 7 млн человек. При этом если премиум-сегмент уже близок к насыщению (загрузка отелей 96-98%), то автотуризм продолжает набирать популярность, предлагая экономичную альтернативу традиционному отдыху.

Ранее российский турист рассказал, на каком курорте холостяки попадают в настоящий рай.