Российский турист рассказал, на каком курорте холостяки попадают в настоящий рай

Испанский курорт Магалуф стал настоящим открытием для российских туристов, а особенно — для одиноких мужчин, рассказал в своем блоге на платформе «Дзен» автор канала TrueStory Travel.

Путешественник назвал этот курорт настоящим «раем для холостяков», поскольку улицы там буквально переполнены девушками, жаждущими знакомства с мужчинами. Представительницы прекрасного пола веселятся на местных вечеринках и охотно идут на контакт.

Главная особенность Магалуфа, рассказал турист, заключается в невероятном соотношении полов. По его словам, девушек здесь значительно больше, чем парней. При этом отдыхающие сами настроены на общение и не против завести новые знакомства.

Блогер отметил, что на курорте отдыхают женщины из разных стран — помимо испанок, здесь много немок и датчанок, которые приезжают благодаря дешевым авиабилетам. Особенно легко с мужчинами из России идут на контакт прибалтийские девушки, многие из которых свободно говорят по-русски.

Путешественник также сравнил Магалуф с другим популярным курортом — Майоркой. Если в первом городе царит атмосфера всеобщего веселья и открытости, то на Майорке, по его словам, препятствием для знакомств с девушками во многом является их лишний вес.

Ранее сообщалось, что отель в китайском городе запустил услугу аренды номеров с собаками для туристов.