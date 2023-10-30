Эксперты рассказали, что делать, если ребенок устал ходить в школу

Первоклассник в начале года порой оказывается не готов к учебной рутине, ведь игры и прогулки отходят на второй план. Мотивация ребенка может упасть из-за подчинения дисциплине и школьным педагогам.

Психолог Карина Еремян рассказала, что для начала родителям стоит поговорить со своим чадом и внимательно его выслушать. Также поможет и обратная практика – просто совместное молчание, когда есть время посидеть с ребенком.

Другой психолог, Олеся Фатеева, рекомендует взрослым сходить в школу и навестить учителя; узнать, как складывается учебный день ребенка – есть ли у него друзья и насколько ему в школе комфортно находиться.

Светлана Гуськова также обращается к родителям и советует не демотивировать ребенка причитаниями об объеме учебной программе и ее «сложности». Ведь именно так подрывается уверенность чада в его собственных силах и пропадает желание учиться.

С советами остальных специалистов можно ознакомиться в полном материале gazetametro.ru.