Эксперты рассказали, как обезопасить сделку по покупке земли в Подмосковье

Эксперты компании «Земельный экспресс» рассказали порталу Regions , как защититься от мошенничества при оформлении сделки по покупке земельного участка в Подмосковье.

Первый момент, на который стоит обратить внимание, — вид разрешенного строительства. Злоумышленники могут продать участок, утаив, что земля расположена в границах охранной зоны ЛЭП или объектов культурного наследия, а на таких участках строить строго запрещено.

Также мошенники могут завлечь потенциальную жертву низкой ценой на землю, предложив большой участок практически с 90% скидкой. Это должно насторожить — в действительности границы участка могут отличаться от реального кадастрового плана.

Следующий момент, требующий внимания, — объекты, расположенные по соседству с участком. Злоумышленники могут умолчать о том, что рядом находится промышленный объект или мусорный полигон.

Чтобы обезопасить себя, следует внимательно изучить документы — не только предоставляемые продавцом, но и расширенную выписку из ЕГРН. Также нужно проверить границы участка. Это можно сделать, сверившись с актуальным кадастровым планом, однако лучше доверить это опытному геодезисту. Помимо этого, можно воспользоваться картами и сервисами с данными о чистоте воздуха и водоемов, расположенных вблизи участка.