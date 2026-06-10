Эксперты развеяли миф о засорении ливневки и водоемов тополиным пухом

Эксперты, опрошенные « Российской газетой », развеяли мифы о вреде тополиного пуха для городской инфраструктуры. По словам начальника Управления проектирования озеленения Департамента природопользования Москвы Елены Семенковой, информация о том, что пух засоряет ливневую канализацию, водоемы и бассейны, не соответствует действительности. Пух может скапливаться в приемных лотках, но его легко удаляют при плановой очистке.

Сопредседатель экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова отметила, что чаще всего пух встречается в районах старой застройки, тогда как в центре тополей почти не осталось. Пушащие деревья постепенно заменяют другими породами, однако полностью от них не отказываются — они помогают очищать воздух лучше многих растений.

По словам Кудзаговой, один тополь поглощает до 40 килограммов углекислого газа в час, а за сутки выделяет столько же кислорода, сколько восемь лип, шесть дубов, пять кленов или 13 елей. За сезон дерево способно впитать около 20–30 килограммов пыли и сажи.