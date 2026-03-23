Эксперты сообщили о возросшей агрессии детей к школе

В России зафиксировали резкий рост агрессивных высказываний о школе среди подростков в интернете, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий вывод сделали аналитики компании «ПрессИндекс», которые изучили 2,6 млн публикаций в социальных сетях с негативными упоминаниями образовательной среды.

Оказалось, что за последний год было опубликовано 1,7 млн подобных сообщений, а интенсивность обсуждений продолжает расти. Всплески негатива совпадают с конкретными событиями — например, с нападениями на школы, которые вызывают волну подражания и обсуждений.

Самой распространенной формой агрессии стало оскорбление — таких сообщений насчитали около 2 млн. Прямые угрозы или крайне агрессивные формулировки встречаются реже, но их число, по данным исследования, тоже увеличивается.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что молодежь находится в состоянии постоянного стресса и остро ощущает несправедливость. По ее словам, эту тему подогревают и провокаторы с территории Украины, пытающиеся раскачать ситуацию.

Эксперты из системы образования указывают на другую проблему. Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков отмечает, что из-за дефицита кадров и огромной бюрократической нагрузки учителя просто не успевают заниматься воспитательной работой. Высокая учебная нагрузка на школьников тоже играет свою роль.

В то же время доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук уверен, что причины интереса подростков к радикальным течениям и проявлениям агрессии лежат за пределами образовательной среды. Они связаны с общим психологическим климатом в обществе и доступностью деструктивного контента в интернете.

Педагоги и психологи сходятся в одном: проблему нельзя решить только запретами. Нужна системная работа по снижению нагрузки на учителей, улучшению психологического климата в школах и развитию безопасной цифровой среды. Без этого рост агрессии среди подростков, в том числе в интернете, будет продолжаться.

