Российские школы могут получить «умные» глушилки с ИИ для ЕГЭ

Российские школы могут получить так называемые «умные» глушилки с элементами искусственного интеллекта для проведения ЕГЭ, однако их реальная необходимость и эффективность остаются под вопросом. Сергей Субботин, руководитель профильного московского предприятия и член Совета ТПП РФ по развитию закупок, рассказал « Газете.Ru » о принципах работы, стоимости и потенциальной пользе таких устройств.

Обычные подавители связи представляют собой мощные передатчики, излучающие сигнал в диапазонах сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и радиомикрофонов. Их мощность такова, что устройства не могут подключаться к сетям или обмениваться данными. Стоимость таких приборов начинается от 12 тысяч рублей, тогда как устройства с маркировкой «ЕГЭ» стоят около 24 тысяч рублей, а глушилки с ИИ — от 34 тысяч и выше.

Субботин отметил, что пока официальной информации о закупках «умных» глушилок с ИИ для школ нет. В прошлой закупке Рособрнадзора для ЕГЭ оборудование с подавителями поставлял «Ростелеком», однако речь шла о стандартных системах с дополнительным программным обеспечением, где, возможно, использовались отдельные элементы ИИ.

Эксперт подчеркнул, что ключевое отличие систем с ИИ — наличие встроенного сканера частот, который позволяет выборочно блокировать сигналы вместо тотального подавления. По его данным, подобные технологии широко применяются для борьбы с дронами, но для школьных экзаменов «умные» глушилки не дают реального преимущества перед обычными.

Он добавил, что существуют более простые и экономичные альтернативы: временное отключение сетей в школах или использование ручных сканеров частот для обнаружения запрещенных устройств. В этих случаях задачи по предотвращению списывания выполняются с равной эффективностью, а затраты остаются минимальными.

Таким образом, эксперт пришел к выводу, что применение «умных» подавителей связи для ЕГЭ больше оправдано с точки зрения закупочной экономики, чем с точки зрения улучшения контроля на экзаменах.

