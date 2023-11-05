«Если Иран будет вовлечен в военные действия»: названы условия укрепления рубля

Власти РФ принимают меры, направленные на снижение курса доллара. Среди них и обязательство продажи валютной выручки для экспортеров, и повышение ключевой ставки. Также есть внешние факторы, которые заставят американскую валюту слабеть. Экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что будет с курсом в ноябре.

Цены растут

По словам Продановой, недавнее повышение ключевой ставки ЦБ с 13% сразу до 15% в какой-то мере стало неожиданным для рынка. На пресс-конференции, посвященной итогам собрания совета директоров Банка России, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о курсе на ужесточение денежно-кредитной политики.

«Цены растут высокими темпами и текущие инструменты сдерживания оказывают эффект меньший, чем того требует рынок. Недостаточность жесткости проводимой политики отражается на растущих инфляционных ожиданиях», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Внешние факторы

Однако, по ее словам, прогноз доллара по 100 рублей практически нереален.

«Во-первых, ближневосточный конфликт оголяет нефтяной рынок и сильно снижает предложение. В случае, если Иран будет вовлечен в военные действия, то с высокой долей вероятности будет закрыта одна из ключевых водных артерий. Рост стоимости барреля нефти в этом случае будет стремительным и, по прогнозам аналитиков, сможет достигнуть 150, а при наиболее радикальных сценариях и 250 долларов за 1 баррель», — уточнила экономист.

В этом случае, по ее словам, показатель рубля к доллару будет крепнуть и развернется в сторону усиления. Собеседница уточнила, что сегодня тенденции к росту не наблюдается, но при текущей геополитической переменчивости не исключено и обратное.

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