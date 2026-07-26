Встроенный искусственный интеллект в современных браузерах существенно повышает риск кражи персональных данных и средств пользователей. К такому выводу пришли специалисты, оценившие безопасность семи популярных веб-обозревателей нового поколения, о чем информирует Live Science.

Умные агенты, интегрированные в программы для просмотра веб-страниц, умеют искать информацию, автоматически задерживать внимание на деталях, оформлять заказы и заполнять онлайн-формы. Однако высокий уровень свободы нейросетей превратился в серьезную уязвимость.

Классические браузеры изолируют вкладки друг от друга, тогда как ИИ-помощникам требуется одновременный доступ ко всем открытым ресурсам. Это сводит на нет стандартные барьеры защиты.

Главные угрозы ИИ-серфинга:

Скрытые команды: злоумышленники внедряют на сайты вредоносный код, который ИИ выполняет без ведома человека, открывая доступ к банковским аккаунтам.

Смешивание памяти: системы сохраняют сведения из разных источников в единую базу, увеличивая масштаб возможной утечки.

Отсутствие стандартов: единых правил кибербезопасности для ИИ-обозревателей пока просто не существует.

В поле зрения экспертов попали Atlas, Claude for Chrome, Brave Leo AI, Google Chrome с Gemini, Microsoft Edge с Copilot, Firefox AI Mode и Perplexity Comet. Сравнение показало: чем больше задач способен выполнять ассистент, тем выше вероятность успешной атаки.

Самыми защищенными оказались Brave, а также версии Microsoft Edge и Firefox с ограниченными полномочиями ИИ. Специалисты советуют воздержаться от ввода паролей и проведения операций на десятки тысяч ₽ через ИИ-браузеры до внедрения строгих защитных регламентов.