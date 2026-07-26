Букет простоит в два раза дольше: как ухаживать за цветами, чтобы они не завяли в первый день

Букет может радовать не несколько дней, а больше недели, если правильно за ним ухаживать. При этом срок жизни цветов зависит не только от их сорта, но и от воды, и температуры в комнате. О том, как продлить свежесть срезанных цветов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала флорист Алена Ципленкова.

Самыми стойкими она назвала хризантемы, альстромерии, гвоздики, кустовые гвоздики, многие сорта роз, лилии, орхидеи и ромашки. Менее устойчивыми считаются герберы, эустомы (лизиантусы), гортензии и маттиолы.

«Чтобы букет простоял дольше, воду желательно менять каждый день, но допустимо и через день. Она должна быть прохладной, а после каждой замены нужно подрезать стебли наискосок. Свежий срез помогает цветам лучше впитывать влагу, поэтому букет дольше сохраняет свежий вид», — рассказала эксперт.

Флорист отметила, что разные растения требуют разного уровня воды в вазе. Розы, хризантемы, гортензии и лилии предпочитают большое количество воды. А вот герберам и тюльпанам, наоборот, достаточно совсем небольшого уровня — буквально нескольких сантиметров.

Продлить жизнь букету поможет и правильное расположение в комнате.

«Цветы лучше держать подальше от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и сквозняков. Чем комфортнее условия, тем дольше они будут радовать», — пояснила она.

Дополнительно увеличить срок жизни срезанных цветов можно с помощью специальных подкормок.

«Хорошо работает подкормка для срезанных цветов „Кризал“. Она помогает дольше сохранить свежесть букета», — отметила Ципленкова.

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