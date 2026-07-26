Ставить рюмку у надгробия или молиться: священник объяснил, что лучше

Православная Церковь категорически не поддерживает традицию оставлять спиртные напитки на могилах, заявил в интервью Life.ru священник Давид Бобров. Он объяснил, что обычай ставить рюмку водки у надгробия — это пережиток языческих обрядов.

Согласно языческим верованиям, душа умершего якобы могла принимать земные подношения. Однако в христианстве после смерти человек освобождается от телесных потребностей, поэтому еда и алкоголь душе не нужны.

По словам священнослужителя, единственная реальная помощь усопшему — это искренняя молитва родных, участие в богослужениях и добрые дела, совершенные в память о покойном.

«Усопшие ждут от нас не рюмки водки, а искренней молитвы и добрых дел в их память», — сказал Бобров.

По его словам, именно духовная составляющая, а не материальные подношения, имеет значение для души человека, покинувшего земной мир.

Широкое распространение традиция оставлять спиртное на могилах получила в советский период. Тогда многие отошли от церковных норм, и кладбищенские обычаи стали менее сдержанными. В дореволюционной России подобные действия не считались нормой, а поминальные ритуалы были более скромными и строгими.

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