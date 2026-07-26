БПЛА и пустые гостиницы: почему туристы все равно едут в Сочи этим летом?

Семейная пара из Уфы отправилась на отдых в Сочи, несмотря на ежедневные сообщения об атаках беспилотников на Краснодарский край, сообщает ufa.aif.ru. Россияне рассказали, что билеты на поезд «Уфа — Адлер» купили за два-три месяца до поездки, а остановились, как обычно, в частной гостинице возле железнодорожного вокзала.

В первую же ночь, рассказали туристы, прозвучала сирена и голосовое оповещение о воздушной тревоге, но паники не возникло. Как рассказала менеджер гостиницы, из 14 номеров заняты только три — несколько семей приехали из Крыма, но ненадолго. На второй день отдыха один из туристов заметил на пляже хлопок и увидел черный дым в небе. Местный спасатель этот инцидент прокомментировал так:

«О, птичку сбили. Этим летом зачастили. Метят враги по людным местам, гады. Но ПВО здесь работает хорошо, спасибо», — сказал он.

Отдыхающие, по словам уфимцев, почти не реагировали на звуки тревоги, лишь однажды сотрудники транспортной безопасности с мегафонами выгнали всех с муниципального пляжа. В этом сезоне стало заметно больше представителей служб безопасности — их можно встретить в кафе, на рынках и в магазинах. Туристы также обратили внимание, что в курортном городке стало больше пьяных людей — возможно, так некоторые пытаются заглушить тревожные мысли.

Стоимость проживания в Адлере в июле начинается от ₽2700 за номер в сутки, в санаториях и пансионатах — от ₽3500 рублей, при этом свободные места были. Цены на продукты почти не снизились по сравнению с прошлым годом: черешня — ₽350-₽400 за килограмм, шашлык — ₽180 рублей за 100 граммов. В столовых появились бизнес-ланчи за ₽350, но туристы предпочитали готовить сами, опасаясь ротавируса.

В сетевых магазинах цены примерно такие же, как в Уфе. В местных аптеках нужные препараты либо отсутствуют, либо стоят заметно дороже, говорят отдыхающие.

С пляжей исчезли привычные уличные услуги — фотографы с обезьянами, мастера по плетению африканских косичек, продавцы кукурузы, а также объявления с номерами телефонов для интим-услуг.

Бензин и дизельное топливо в Адлере есть почти на всех заправках, но вечером после 20:00 мск приходится стоять в очереди около получаса, а утром и днем заправки работают в обычном режиме.

Ранее турист из России назвал летний отдых в Абхазии «квестом на выживание».