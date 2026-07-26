Необычная аллергия может появиться после укуса клеща

Укус некоторых видов клещей может обернуться для человека пожизненной аллергией на красное мясо, молоко и даже желатин. Врач-аллерголог Даниил Щепеляев в интервью RT пояснил механизм редкого синдрома альфа-гал, при котором организм внезапно начинает атаковать собственные привычные продукты, причем реакция проявляется не сразу, а спустя несколько часов после трапезы.

Речь идет о молекуле галактоза-альфа-1,3-галактоза, которая содержится в тканях млекопитающих — говядине, свинине, баранине, а также в субпродуктах и желатине. У людей и приматов этого углевода нет, поэтому при попадании в кровь через слюну клеща иммунная система объявляет ему войну, вырабатывая антитела класса E.

Ключевая коварство синдрома — отсроченный характер симптомов. В отличие от классической пищевой аллергии, которая дает о себе знать за минуты, здесь признаки возникают через 3–6 часов после еды. Пациент может спокойно поужинать, лечь спать, а среди ночи проснуться от крапивницы, отека губ или, в тяжелых случаях, анафилактического шока с падением давления и удушьем. К этому моменту человек уже забывает о съеденном стейке и не связывает приступ с мясом.

Диагностика требует особого подхода:

стандартная расширенная панель аллергопроб часто не выявляет эту реакцию;

необходим прицельный анализ крови на специфические IgE к альфа-гал;

исследование можно сдавать в любое время, независимо от приема пищи.

В России риск подхватить такого «мясного» клеща существует, но оценивается как невысокий. Опасные виды встречаются в европейской части страны, Зауралье и Сибири, причем вероятность возрастает именно в активный сезон кровососов.

Специфического лекарства от синдрома пока не создано, единственный выход — полное исключение из рациона красного мяса и всех продуктов, содержащих альфа-гал. Профилактика же предельно проста: репелленты, плотная одежда на прогулках и тщательный осмотр тела после возвращения из леса. Врач подчеркивает, что если после укуса и последующего употребления говядины или свинины появляются сыпь или отеки, визит к аллергологу обязателен — списывать такие сигналы на случайность не стоит.