Во Внуково люди застряли в салоне самолета на фоне массовой отмены и задержки рейсов

Воскресное утро в аэропорту Внуково обернулось транспортным хаосом для сотен путешественников. Из-за внезапного отказа багажного оборудования 34 рейса ушли в график задержек, а три были окончательно отменены. Часть пассажиров, уже занявших места в самолете, оказалась заблокирована в салоне на несколько часов — сотрудникам пришлось вручную разбирать тонны багажа. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Техническая неисправность багажных лент во Внуково возникла утром 26 июля и сразу спровоцировала цепную реакцию сбоев. Одними из первых пострадали пассажиры рейса Utair в Анталью, вылет которого был назначен на 10:30. Людей пустили на борт по расписанию, однако взлетная готовность оказалась иллюзией — почти три часа они провели в креслах, ожидая, пока наземные службы вручную сортируют и загружают чемоданы.

По данным на текущий момент, ситуация выглядит так:

на прилет задержано 26 рейсов, два из них отменены;

на вылет задержки коснулись 8 бортов, еще один рейс аннулирован;

часть негабаритного багажа принимают через отдельные ленты, что замедляет процесс.

Из-за сбоя многие россияне лишились возможности успеть на стыковочные рейсы, билеты на которые были приобретены заранее. В аэропорту пока не называют сроки полного восстановления работы системы, но подчеркивают, что ручная сортировка ведется в усиленном режиме.