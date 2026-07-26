На Украину надвигается жара: украинцев предупредили о рекордно высоких температурах в августе

Почти на всей территории Украины ожидается аномальная жара в августе, сообщил Укргидрометцентр. В ряде регионов столбики термометров могут подняться до +40 градусов по Цельсию и выше. Однако в конце месяца в некоторых областях возможны ночные заморозки до –3 градусов.

Средняя месячная температура воздуха по стране, по данным украинских синоптиков, составит +21…+25 градусов. В восточных регионах она будет близка к климатической норме. Самая комфортная погода ожидается в горных районах Карпат — до +17…+19 градусов, но и там вероятны ночные заморозки.

Абсолютный минимум температуры в августе может достичь –2…–3 градусов в Карпатах, Волынской, Львовской, северных, Харьковской, Луганской и Запорожской областях.

По количеству осадков в большинстве областей прогнозируется 80-100% от нормы, что составляет 34-60 мм. Однако в западных регионах дождей будет меньше — всего 50-70% от месячной нормы.

Ранее сообщалось, что на США надвигается экстремальная жара с температурой до +48 градусов.