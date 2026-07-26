Пенсионерка получила срок за покупку матчи, даже не распокавовав посылку

Жительница Краснодара Ирина заказала через интернет чай матча, надеясь избавиться от болей в суставах, а оказалась в центре уголовного дела о контрабанде наркотиков. Женщина не успела даже распаковать посылку — на почте ее уже ждали оперативники. Суд приговорил бывшего кондитера к 11 годам лишения свободы, хотя защита в лице адвокатов Александра Харченко и Дмитрия Петрунина настаивает на процессуальных нарушениях и отсутствии умысла, пишет РЕН ТВ .

История началась с проблем со здоровьем. Ирина Дубкова работала кондитером, много времени проводила на ногах, у нее диагностировали остеохондроз. Традиционное лечение не помогало, и женщина обратилась к интернет-ресурсам в поисках альтернативных способов облегчения боли. Внимание привлек чай матча, который обещал тонизирующий эффект и прилив сил.

Первые покупки делались в обычных магазинах, но желаемого результата не последовало. Тогда Дубкова нашла онлайн-магазин с названием, содержащим слово «Кратом» — растение, чьи листья содержат запрещенный в России митрагинин. Однако клиентку интересовала именно матча, которую продавец обещал доставить из Чехии. Женщина заказала чай, попробовала, эффект показался положительным, и она сделала повторный заказ. Однако на почте при получении посылки ее уже ждали сотрудники полиции, а в изъятом порошке экспертиза обнаружила наркотическое вещество.

Родственники осужденной утверждают, что Ирину вынудили подписать документ о том, что она знала о содержимом. Адвокат Александр Харченко указывает на грубые нарушения при изъятии: оперативники оформили процедуру как осмотр помещения, хотя досмотр почтовой корреспонденции требует судебного решения. В экспертном заключении, кстати, сказано, что определить точный состав растений в измельченной смеси невозможно. Адвокат Дмитрий Петрунин, комментируя дело, подчеркнул, что умысел является фундаментом состава преступления, и без его доказательства нельзя говорить о виновности.

Защита в лице Харченко собирается добиваться пересмотра приговора, ссылаясь на определение Верховного суда по аналогичному делу, где решение было в пользу подсудимого. Юристы настаивают: главное — доказать отсутствие умысла, ведь клиентка покупала именно чай, а не наркотики.