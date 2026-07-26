Конец «серым» зарплатам и бессрочному проживанию: Путин ужесточил правила для мигрантов в РФ
Путин подписал закон о выезде детей мигрантов из РФ после 18 лет
Фото: [Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф]
Владимир Путин утвердил пакет поправок, ужесточающих условия нахождения в стране для трудовых мигрантов и их семей. Согласно новому закону, дети иностранных работников по достижении совершеннолетия обязаны покинуть Россию в течение месяца, если не оформят собственный патент. Одновременно вводится обязательный контроль за доходами приезжих: их уровень не должен опускаться ниже регионального прожиточного минимума.
Глава государства подписал документ, который кардинально меняет правила временного проживания для несовершеннолетних детей трудовых мигрантов. Ранее они могли находиться в РФ на основании патента родителя без ограничений по возрасту. Теперь же закон четко фиксирует: как только ребенку исполняется 18 лет, отсчитывается 30 дней на урегулирование статуса.
Исключений всего два:
- наличие собственного патента на работу, причем справка об образовании для его получения в этом случае не требуется;
- иные законные основания для проживания в стране (например, вид на жительство или гражданство).
Если ни одно из условий не выполнено, молодой человек обязан покинуть территорию России.
Параллельно вступает в силу норма, касающаяся финансовой состоятельности самих иностранных работников. Отныне мигрант обязан подтверждать, что его доход позволяет содержать себя и членов семьи не ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, где он трудится. Для тех, кто работает одновременно в нескольких регионах, применяется наибольший из местных минимумов.
Кроме того, создан механизм жесткого налогового мониторинга. Теперь Федеральная налоговая служба обязана передавать в МВД данные о доходах иностранцев с периодичностью раз в квартал — за 3, 6, 9 и 12 месяцев. А Социальный фонд предоставит информацию о трудовой деятельности приезжих. Если выяснится, что заработок мигранта ниже установленной планки, трудовой договор с ним расторгается, а срок пребывания в стране сокращается.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал позицию, что дефицит кадров в экономике не следует закрывать исключительно за счет иностранной рабочей силы. По его мнению, приоритетом должны стать рост производительности труда и повышение престижа рабочих специальностей среди россиян.