Конец «серым» зарплатам и бессрочному проживанию: Путин ужесточил правила для мигрантов в РФ

Владимир Путин утвердил пакет поправок, ужесточающих условия нахождения в стране для трудовых мигрантов и их семей. Согласно новому закону, дети иностранных работников по достижении совершеннолетия обязаны покинуть Россию в течение месяца, если не оформят собственный патент. Одновременно вводится обязательный контроль за доходами приезжих: их уровень не должен опускаться ниже регионального прожиточного минимума.

Глава государства подписал документ, который кардинально меняет правила временного проживания для несовершеннолетних детей трудовых мигрантов. Ранее они могли находиться в РФ на основании патента родителя без ограничений по возрасту. Теперь же закон четко фиксирует: как только ребенку исполняется 18 лет, отсчитывается 30 дней на урегулирование статуса.

Исключений всего два:

наличие собственного патента на работу, причем справка об образовании для его получения в этом случае не требуется;

иные законные основания для проживания в стране (например, вид на жительство или гражданство).

Если ни одно из условий не выполнено, молодой человек обязан покинуть территорию России.

Параллельно вступает в силу норма, касающаяся финансовой состоятельности самих иностранных работников. Отныне мигрант обязан подтверждать, что его доход позволяет содержать себя и членов семьи не ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, где он трудится. Для тех, кто работает одновременно в нескольких регионах, применяется наибольший из местных минимумов.

Кроме того, создан механизм жесткого налогового мониторинга. Теперь Федеральная налоговая служба обязана передавать в МВД данные о доходах иностранцев с периодичностью раз в квартал — за 3, 6, 9 и 12 месяцев. А Социальный фонд предоставит информацию о трудовой деятельности приезжих. Если выяснится, что заработок мигранта ниже установленной планки, трудовой договор с ним расторгается, а срок пребывания в стране сокращается.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал позицию, что дефицит кадров в экономике не следует закрывать исключительно за счет иностранной рабочей силы. По его мнению, приоритетом должны стать рост производительности труда и повышение престижа рабочих специальностей среди россиян.