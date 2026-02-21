Экспонаты, которые говорят: в Химках школе № 30 прошло занятие, посвященное подвигу и выбору

В музее школы № 30 прошло необычное занятие, объединившее историю и современность. Урок под названием «Мужество. Твой выбор, твой путь» собрал учеников, готовых прикоснуться к прошлому и задуматься о будущем, сообщила администрация городского округа Химки.

Экскурсия состоялась в пятницу, 20 февраля. Школьникам не просто показали экспонаты — им дали возможность почувствовать связь времен. Инструктор-методист ВПО «СОВА» Илья Дробышев рассказал о подготовке курсантов, о том, как воспитывают характер и лидерские качества. Ребята увидели, что патриотизм сегодня — это не только страницы учебников, но и живая работа.

Как отметил советник директора по воспитанию Александр Титенко, музей в школе — не хранилище пыльных вещей, а место, где история оживает. Музейное пространство наполнено подлинными свидетельствами эпохи, каждое из которых хранит память о великих битвах и судьбах простых людей.

В витринах — предметы военной поры, бережно сохраненные письма с передовой, в которых сквозь строки пробиваются и боль разлуки, и вера в победу. Боевые награды, покрытые патиной времени, напоминают о героизме, который не измеряется орденами.

Каждая вещь будто становится мостом между прошлым и настоящим, поводом для разговора, вопросом без простого ответа. Для школьников такие встречи с историей — возможность увидеть за страницами учебников живых людей, почувствовать дыхание времени через прикосновение к подлиннику. Экскурсии превращаются в диалог поколений, где эхо войны звучит не назидательно, а пронзительно и честно.

«Это не просто коллекция экспонатов, это место, где история перестает быть абстрактным понятием и становится личной. Когда ребенок видит настоящее письмо с фронта или медаль прадеда, он начинает понимать, что мужество — это не что-то далекое, а поступки обычных людей, которые, когда-то сделали свой выбор», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

