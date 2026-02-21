«Равнение на героев»: в Химках дошколята поздравили защитников Отечества творческим вечером

В Химках, накануне Дня защитника Отечества, в дошкольном отделении гимназии №23 прошел памятный вечер, объединивший детей, родителей и педагогов. Почетным гостем мероприятия стал депутат городского округа Руслан Шаипов, сообщила администрация округа.

«Очень символично, что такие мероприятия проходят в стенах детского сада. Именно здесь, через сердца наших детей, мы закладываем самые главные ценности – любовь к Родине, уважение к старшим и гордость за свою страну», – подчеркнул депутат.

Для юных воспитанников и их семей в пятницу, 20 февраля, организовали познавательную лекцию, где рассказали об истории праздника и его значении для каждой семьи. Однако главным украшением вечера стали сами дети: дошколята с неподдельным волнением и артистизмом представили творческие номера, посвященные защитникам Родины.

«Именно в дошкольном возрасте закладываются основы личности. Сегодняшний вечер – яркий пример того, как через творчество мы прививаем детям уважение к истории страны и ее героям», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В Химках патриотическое воспитание ведется системно. Как напомнил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, в округе на регулярной основе проходят уроки мужества, культурные события и памятные акции, приуроченные к дням воинской славы России.

