Экспорт грузинской водки удивил показателями: Россия заняла третье место

Грузия в первом полугодии 2026 года нарастила поставки водки в Россию до рекордного уровня. За 6 месяцев страна экспортировала в РФ 50,3 тонны продукции, сообщили данные Национальной службы статистики Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики.

Стоимость поставок выросла почти вдвое

С января по июнь 2026 года объем экспорта грузинской водки в Россию составил $695,3 тыс. Этот показатель почти в 2 раза превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей грузинской водки.

Главными импортерами стали Азербайджан и Киргизия

По итогам первого полугодия больше всего грузинской водки приобрели Азербайджан и Киргизия. Объемы поставок в эти страны составили 82,4 тонны и 66,9 тонны соответственно.

Россия расположилась сразу после них с показателем 50,3 тонны.

Грузия также увеличила закупки российского масла

Ранее сообщалось, что Грузия нарастила импорт подсолнечного масла из России. В июне объем закупок достиг $5,2 млн против $2,9 млн годом ранее.

Россия сохранила статус крупнейшего поставщика подсолнечного масла на грузинский рынок. После нее по объему поставок расположились Украина с показателем $607,6 тыс. и Венгрия с $86,4 тыс.