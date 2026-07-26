Рождение младшего сына стало причиной суда: мать потребовала миллионы от клиники

В Ростове-на-Дону суд рассмотрел иск женщины, которая потребовала ₽6 млн компенсации с медицинских учреждений после рождения незапланированного ребенка. Мать заявила, что появление младшего сына якобы негативно повлияло на психологическое состояние ее старших детей, пишет МК.

Беременность не прервали из-за ошибки врачей

В 2023 году 37-летней жительнице Ростова врачи ошибочно диагностировали замершую беременность. После этого женщине провели медикаментозный аборт, назначили лечение антибиотиками и направили на флюорографию.

Позже выяснилось, что беременность продолжилась, а срок развития плода превысил 14 недель. Экспертиза подтвердила врачебную ошибку, после чего женщина уже получила компенсацию более ₽400 тыс. с медицинских учреждений.

Новый иск был подан от имени старших детей

После этого женщина обратилась в суд с новым требованием, но уже как представительница двух старших детей.

Она заявила, что рождение младшего ребенка привело к тому, что старшие дети начали чувствовать недостаток внимания и ощущать себя брошенными. В качестве компенсации морального вреда мать указала сумму ₽6 млн, которую она оценила как расходы на содержание младшего сына до совершеннолетия.

Для подтверждения своей позиции женщина предоставила суду документальный фильм и телевизионный сюжет.

Суд не увидел оснований для выплаты компенсации

Суд отказался удовлетворять иск. При рассмотрении дела было отмечено, что в предоставленных видеоматериалах сама женщина неоднократно говорила о любви к младшему сыну.

Суд пришел к выводу, что ревность старших детей к новорожденному не может считаться основанием для взыскания многомиллионной компенсации. Такие переживания были признаны обычной семейной ситуацией, которая может возникать после появления нового ребенка.