Организаторы «Ленинграда» пообещали вернуть деньги за отмененные SuperVIP-билеты

На концерте группы «Ленинград» в Пскове у более чем 150 зрителей возникли проблемы с размещением. Среди тех, кто столкнулся с ситуацией, оказалась певица Елена Ваенга, Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Газета.ру.

Покупателей дорогих билетов пересадили на другие места

Зрители приобрели билеты категории SuperVIP стоимостью ₽55 тыс. Они предполагали размещение под шатром со столиками, едой и напитками.

Однако в день выступления посетителям сообщили, что таких мест не будет. Вместо этого их пересадили на площадки категории VIP Light, стоимость которых составляла ₽15 тыс., где уже находилось большое количество людей.

Среди пострадавших оказалась Елена Ваенга

По данным Mash, Елена Ваенга вместе с друзьями также приобрела билеты высокой категории, но в итоге оказалась в другой зоне. Артистка и другие зрители выразили недовольство тем, что условия не соответствовали купленным билетам.

Некоторые посетители заявили, что потратили на билеты от ₽200 тыс. до ₽500 тыс. на компанию. Дополнительные расходы на дорогу и проживание увеличили общую сумму затрат.

Организаторы объяснили ситуацию требованиями безопасности

В социальных сетях группы «Ленинград» заявили, что ответственность за произошедшее лежит на организаторах концерта. Также коллектив сообщил, что ему не выплатили гонорар за выступление.

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты SuperVIP, объяснив отмену этой категории требованиями безопасности.

Некоторые зрители, по данным СМИ, рассматривают возможность обращения в суд против компании «Шоу кэмп».