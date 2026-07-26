Китай меняет энергетическую стратегию: миллиарды долларов уходят в зеленую энергетику

Китай наращивает инвестиции в «зеленую» энергетику на фоне изменений на мировом нефтяном рынке. По данным Financial Times со ссылкой на Международное энергетическое агентство, Пекин усиливает развитие безуглеродных источников энергии на фоне снижения спроса на нефть.

Китай увеличил расходы на чистую энергетику

Сокращение мирового предложения нефти и ожидание первого после пандемии снижения глобального спроса на топливо совпали с планами Китая по расширению вложений в альтернативную энергетику.

Речь идет о строительных проектах на $11,8 млрд и прямых инвестициях на $8,3 млрд.

Китай уже остается крупнейшим в мире инвестором в сферу чистой энергетики. В последние годы страна направила более $43 млрд на низкоуглеродные проекты, включая модернизацию электросетей и развитие возобновляемых источников энергии.

Пекин ускоряет переход на электрический транспорт

Рост цен на нефть и риски перебоев с поставками стали дополнительным фактором для развития альтернативных технологий.

Около половины такси в Китае уже работают на электротяге. Власти страны также поставили цель перевести 80% тяжелых грузовых автомобилей на аккумуляторные батареи в течение 5 лет.

Для этого планируется использовать новые китайские технологии производства аккумуляторов для крупного транспорта.

Китай сокращает зависимость от нефти

На фоне энергетических изменений Пекин уменьшил импорт нефти примерно вдвое во время кризиса вокруг Ормузского пролива, используя государственные и нефтеперерабатывающие запасы.

Эксперты считают, что Китай может в дальнейшем сократить импорт нефти примерно на 2 млн баррелей в день за счет развития электрического транспорта и альтернативной энергетики.

Рынок нефти реагирует на новые прогнозы

Ожидания по будущей стоимости нефти также изменились. Вероятность достижения исторического максимума к 30 сентября снизилась с 9% до 6,8%, а прогноз на 31 декабря сократился с 18% до 14,5%.

В ближайшее время на рынок будут влиять ситуация на Ближнем Востоке и дальнейшие шаги Китая по развитию возобновляемой энергетики.