«Ураган века» Ростове-на-Дону превратил свадебные церемонии в хаос

Разгул стихии в Ростове-на-Дону в субботу нарушил не только городскую инфраструктуру, но и праздничные мероприятия, пишет Газета.ру . Очевидцы засняли, как шквалистый ветер и ливень срывают шатры, заливают залы и разбивают посуду прямо во время свадебных банкетов.

На кадрах с мест видно, как потоки воды обрушивают временные навесы на гостей, участники торжеств ходят по залу в мокрой одежде, а невеста с трудом пробирается через лужи, держа подол платья в руках. В другом ролике ветер распахивает окна банкетного зала, опрокидывает угощения и разносит посуду — на фоне слышны крики «Кошмар!» и нецензурная брань.

Но праздничные происшествия — лишь малая часть последствий. Мэр города Александр Скрябин отметил, что ураган повалил более тысячи деревьев, многие рухнули на припаркованные авто. Стихия повредила 30 социальных объектов: 14 детских садов и 16 школ. В четырех образовательных учреждениях разрушена кровля, в остальных выбиты окна и снесены ограждения. Город столкнулся с перебоями электро- и водоснабжения, задерживаются 89 пассажирских поездов. Местные жители признаются, что даже старожилы не помнят подобного апокалипсиса.