Вован и Лексус получили орден Дружбы: пранкеры раскрыли причину награждения

Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, почему были удостоены ордена Дружбы. По их словам, награда связана с развитием отношений между народами. Об этом сообщает РИА Новости .

Пранкеры рассказали о значении награды

Вован и Лексус заявили, что занимаются развитием братских отношений между людьми разных стран. Они отметили, что получают сообщения от иностранцев, которые благодарят их за помощь в понимании политической ситуации.

Награду вручили в Кремле

Церемония вручения ордена Дружбы и других государственных наград состоялась в Кремле 3 июля 2024 года. Во время мероприятия Вована и Лексуса представили как пранк-журналистов.

Орден Дружбы вручают за укрепление связей между народами

Орден Дружбы был учрежден в 1994 году. Награду присуждают за вклад в укрепление дружеских отношений между народами, развитие экономики, науки и культуры, а также за сближение стран.