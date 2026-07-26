Вован и Лексус получили орден Дружбы: пранкеры раскрыли причину награждения
РИАН: Вован и Лексус рассказали о награде за развитие отношений между народами
Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, почему были удостоены ордена Дружбы. По их словам, награда связана с развитием отношений между народами. Об этом сообщает РИА Новости.
Пранкеры рассказали о значении награды
Вован и Лексус заявили, что занимаются развитием братских отношений между людьми разных стран. Они отметили, что получают сообщения от иностранцев, которые благодарят их за помощь в понимании политической ситуации.
Награду вручили в Кремле
Церемония вручения ордена Дружбы и других государственных наград состоялась в Кремле 3 июля 2024 года. Во время мероприятия Вована и Лексуса представили как пранк-журналистов.
Орден Дружбы вручают за укрепление связей между народами
Орден Дружбы был учрежден в 1994 году. Награду присуждают за вклад в укрепление дружеских отношений между народами, развитие экономики, науки и культуры, а также за сближение стран.