Новый мотор Lada Niva удивил владельцев: что изменилось после замены двигателя

Владельцам обновленных Lada Niva с новым двигателем придется учитывать особенности эксплуатации силового агрегата. Эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал , какие изменения появились после перехода на мотор ВАЗ-11184.

Новый двигатель пришел на смену старому агрегату

С середины 2025 года Lada Niva Travel получила двигатель ВАЗ-11184 объемом 1,8 л мощностью 90 л. с. Он заменил мотор ВАЗ-21214 объемом 1,7 л с мощностью 83 л. с., который долго использовался на модели.

Новый агрегат построен на другой базе: в нем применяются блок цилиндров от Lada Vesta и восьмиклапанная головка блока от Lada Granta.

Обновленный двигатель также появился на Lada Niva Legend, которая получила новый силовой агрегат вместо прежней версии.

Ремень ГРМ упростит обслуживание двигателя

Одним из главных изменений стало использование ременного привода газораспределительного механизма вместо прежнего решения.

По словам эксперта, замену ремня теперь можно заранее планировать, поскольку она требуется каждые 60 тыс. км. При этом обслуживание стало проще, так как ремень не требует сложного демонтажа передней крышки двигателя.

Также конструкция двигателя получила дополнительные меры защиты. В поршнях предусмотрены специальные канавки, которые снижают риск серьезных повреждений при обрыве ремня ГРМ.

Владельцев ждут дополнительные работы после пробега

Несмотря на преимущества нового двигателя, у него есть и особенности. Регулировка теплового зазора клапанов стала более сложной процедурой.

Примерно после 100 тыс. км потребуется снимать распределительный вал и подбирать толкатели для корректной настройки механизма.

При этом прежний двигатель с гидрокомпенсаторами не требовал такой регулировки и при использовании качественного масла считался достаточно надежным.