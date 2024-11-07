Экспозиция коломенских школьников появилась в главном военно-историческом музее России

Ученики школ №21 г.о. Коломна и московской №2030 общими стараниями подготовили экспозицию «За нашу Родину — огонь, огонь!». Экспонаты разместили в зале славы Музея Победы в столице на Поклонной горе.

Выставку посвятили двум важным датам: годовщине начала контрнаступления под Сталинградом и еще одному связанному празднику — Дню ракетных войск и артиллерии. Юные ученики собрали для выставки множество значимых исторических вещей, включая личные вещи героев Великой Отечественной войны. Посетители смогут внимательно изучить снаряжение, фронтовые письма, печатные издания и предметы быта того времени. Представлены десятки раритетных вещей, которые помогут лучше понять прошлое, узнать о судьбах военных и героях-артиллеристах.

Значимую выставку, призванную сохранить память о событиях времен Великой Отечественной войны и героических поступках военных, можно посетить до 20 ноября.

Напомним, что в школе №21 Коломны работает музей с богатыми экспозициями. Среди самых ценных экспонатов — боеприпасы, личные вещи солдат, штабные карты, а также образцы трофейного и советского оружия. Сам музей посвящен гвардейской Сталинградской Краснознаменной артиллерийской дивизии ордена Суворова, а также 320-му гаубичному артиллерийскому полку.