Экспозиция СВО в талдомском музее Боевой Славы пополнилась новыми экспонатами

Жители Талдомского округа и его гости при посещении музея Боевой Славы теперь смогут больше узнать о предметах, которые помогают выживать и выполнять разнообразные задачи российским военным на спецоперации. Соответствующие экспонаты передали в учреждение сотрудники одного из ведущих предприятий округа «Рубис».

Методист музея Марина Рохлецова рассказала, что теперь в экспозиции, посвященной СВО, есть волокуши, муляжи бомб для БПЛА, детали от квадрокоптера, окопные свечи, хвостовики для гранат на дроны и многие другие экспонаты. Благодаря пополнению коллекции посетители смогут воочию увидеть актуальные для военных предметы, помогающие в боевых, бытовых, эвакуационных и других задачах.

В музее подчеркнули, что «Рубис» — одно из первых предприятий Талдомского округа, кто не остался в стороне от помощи фронту. История, кажется, повторяется, ведь округ всегда активно помогал Родине в тяжелые времена. Как напомнила Рохлецова, еще в ВОВ в прифронтовом Талдомском районе шили форму, добывали торф, собирали средства, валяли валенки, делали заготовки материалов, валили лес и поставляли сельскохозяйственную продукцию. Было множество работ, которые повлияли на исход конфликта.