В подмосковном Дмитрове сделают дополнительное освещение на опасном участке дороги

В Дмитрове на аварийно-опасном участке трассы Хлебниково — Рогачево — Овсянниково будут установлено дополнительное наружное освещение.

По сообщению регионального правительства по конкурентной политике, в настоящее время идет конкурсный подбор подрядчика. Договором предусмотрены проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы. Общая протяженность линий 1,7 километра. Завершить обустройство планируется в 2024 году. Финансирование будет осуществляться за счет областного бюджета.

Самый крупный за год склад боеприпасов обезвредили подмосковные взрывотехники.