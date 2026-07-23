«Экстенсивный путь в никуда»: заслуженный учитель объяснил, почему уроки этики не спасут школьников от хамства

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с « Абзацем » раскритиковал идею введения в школах отдельных уроков по этике и культуре речи. По его мнению, такой путь является экстенсивным и тупиковым — он лишь перегружает учебный план, не принося реальной пользы.

Педагог убежден, что культуру речи и этику можно и нужно воспитывать на уже существующих предметах, прежде всего на литературе и истории. Проблема решается не дополнительными часами, а методической работой: необходимо объяснять детям значения слов, комментировать архаизмы, добиваться, чтобы они понимали смысл текстов, а не механически заучивали правила. Ямбург подчеркнул, что бесконечное расширение списка дисциплин нарушает санитарные нормы и снижает качество усвоения материала. Саму идею давать детям знания об этике и эстетике он назвал правильной, но путь должен быть иным — методическим, а не административным. Если школьникам задают сложное произведение, необходимо пояснять исторические термины, иначе текст останется для ребенка бессмысленным набором слов. Вкладывать смыслы в то, что уже есть в программе, — единственный эффективный способ развивать личность ученика.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести в российских школах курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения, отметив их важность для формирования личности ребенка.