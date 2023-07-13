Экстрасенс Блэкмун рассказала о способах распознавания вещего сна

Упоминания о вещих снах встречаются еще в Библии. Экстрасенс Аделина Блэкмун рассказала, каким образом определить вещий сон и в какие дни они бывают. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, вещие сны обычно бывают с четверга на пятницу, но также они могут быть в ночь полнолуния или затмения.

Экстрасенс отметила, что вещий сон обычно хорошо запоминается, также люди и действия реалистичны, и такие сны снятся под утро.