Экстрасенс Харрис назвал фамилии людей, которым нельзя иметь детей
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По словам экстрасенса и нумеролога Алексея Харриса, фамилия никогда не давалась просто так, она с древних времен служила основным элементом на улицах деревень и старых городов. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что также существовали особо опасные фамилии, носителей которых советовали обходить стороной, поскольку они имели связь с нечистой силой. Именно таким людям не рекомендовалось продолжать род.
По мнению ясновидящего, это фамилии Кривомеровы, Дагуровы, Лихотворовы, Криволадовы, Скудновы, Кривоплясовы, Слеповы.
Харрис уточнил, что носителям таких фамилий в наше время не стоит слишком серьезно воспринимать данную информацию, а лучше всего изучить проблемы, повторяющиеся из поколения в поколение.