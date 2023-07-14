Экстрасенс Харрис назвал фамилии людей, которым нельзя иметь детей

По словам экстрасенса и нумеролога Алексея Харриса, фамилия никогда не давалась просто так, она с древних времен служила основным элементом на улицах деревень и старых городов. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что также существовали особо опасные фамилии, носителей которых советовали обходить стороной, поскольку они имели связь с нечистой силой. Именно таким людям не рекомендовалось продолжать род.

По мнению ясновидящего, это фамилии Кривомеровы, Дагуровы, Лихотворовы, Криволадовы, Скудновы, Кривоплясовы, Слеповы.

Харрис уточнил, что носителям таких фамилий в наше время не стоит слишком серьезно воспринимать данную информацию, а лучше всего изучить проблемы, повторяющиеся из поколения в поколение.