Экстрасенс из Британии пожаловалась на преследование призраков

Британский медиум сообщила о необычных событиях, происходящих с ее семьей во время отдыха.

По словам 28-летней Хлои Смит, сверхъестественные сущности стали незримыми спутниками её домочадцев, проявляя себя в самых обыденных ситуациях.

Мать троих детей, профессионально занимающаяся экстрасенсорикой, утверждает, что призраки следуют за ними повсюду: их можно заметить в общественном бассейне или во время прогулки в парке. Более того, духи проявляют интерес даже к семейным хлопотам на кухне, пытаясь принять участие в приготовлении выпечки.

Смит уверена, что дети унаследовали её дар. Девятилетний Джордж, семилетний Чарли и шестилетняя Айви также способны видеть потустороннее. Младшая дочь, в частности, порой повергает мать в настоящий шок удивительно точными предсказаниями будущего.

Для отражения возможной угрозы со стороны недоброжелательных сущностей семейство использует особую технику создания «защитного пузыря» — невидимого энергетического барьера, ограждающего их личное пространство. Несмотря на это, Хлоя подчеркивает, что большинство духов несут лишь позитивную энергию, «любовь и свет», а её дети давно воспринимают такие встречи как нечто само собой разумеющееся. Специалисты в области психологии, комментируя подобные феномены, указывают на такие возможные причины, как высокая внушаемость и индивидуальные особенности психики.

