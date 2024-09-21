Второе пришествие: толпа женщин подрались на сеансе гипнотизера Кашпировского

Православные активисты движения «Сорок сороков» подрались на сеансе гипнотизера Анатолия Кашпировского с пришедшими к медиуму посетительницами. Конфликт с рукоприкладством, увековеченный на видео очевидцами, выложил у себя Telegram-канал Shot.

На размещенном в сети ролике видно, как Кашпировский пытается ввести в транс зрителей. В этот самый момент в зал врываются активисты православного движения и пытаются молитвами, больше похожими на вой и стенания, остановить гипнотизера. Посетители, из тех, кто еще не впал в анабиоз, ринулись в атаку на нарушителей сеанса, в результате чего завязалась драка. Среди нападавших были преимущественно женщины. Одна из них выхватила перцовый баллончик, но до применения этого аргумента дело, к счастью, не дошло.

При этом все пришедшие на сеанс женщины уверяли активистов, что Кашпировский — никакой не мошенник, а самый настоящий народный целитель. Что он якобы лечит лучше любых медиков. В это самое время гипнотизер преспокойно и в окружении охранников с интересом наблюдал за происходящим со сцены.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что экстрасенс Кашпировский одержим идеей всех исцелить. А юрист Хаминский перечислил способы привлечения Кашпировского к ответственности за мошенничество.