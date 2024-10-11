Экстрасенс Райская назвала причину побега кота Ларри от Зеленского

По словам экстрасенса Инги Райской, необычное поведение кота Ларри, выбежавшего из резиденции британского премьера в тот самый момент, когда туда зашел украинский лидер, связано с тем, что кошки не выносят порабощенную волю. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что кошки являются свободолюбивыми существами и олицетворением своеволия. Они любят свободных людей, у которых сильная воля.

По мнению мага, порабощенную волю кошки не выносят и действительно могут даже сбежать от такого хозяина.

Ранее сообщалось, что кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского.