Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского

Главный британский мышелов – кот Ларри – сбежал из офиса премьер-министра перед приходом туда украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 10 октября, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от Daily Mail.

По данным журналистов, на кадрах изначально стоят британский премьер Стармер и украинский президент Зеленский, они потом пожимают друг другу руки. Как только дверь в резиденцию на Даунинг-Стрит открывается, оттуда моментально выбегает Ларри.

Мышелов, который был взят из приюта и «служит» в резиденции 11 лет, просто встал на ковровую дорожку и проводил взглядом двух политиков, демонстративно отказавшись идти с ними.

Кстати, совсем недавно сообщалось о том, что в Британии разработали целый документ о том, что будут делать в случае смерти кота Ларри.