Экстрасенс Виктория Райдос объяснила опасность проведения магических ритуалов

Экстрасенс Виктория Райдос пояснила опасность проведения магических ритуалов непрофессионалам и какую роль в этом играют расклады карт Таро. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, несоблюдения определенных законов и правил приводит к определенным последствиям.

Ясновидящая добавила, что наибольший урон могут нанести те, у кого имеется магический потенциал, о котором они не подозревают.

По ее мнению, при использовании расклада карт Таро также следует понимать энергию.