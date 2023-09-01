Экстрасенс Виктория Райдос объяснила опасность проведения магических ритуалов
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Экстрасенс Виктория Райдос пояснила опасность проведения магических ритуалов непрофессионалам и какую роль в этом играют расклады карт Таро. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, несоблюдения определенных законов и правил приводит к определенным последствиям.
Ясновидящая добавила, что наибольший урон могут нанести те, у кого имеется магический потенциал, о котором они не подозревают.
По ее мнению, при использовании расклада карт Таро также следует понимать энергию.