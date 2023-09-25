«Экстрасенсорные способности»: ясновидящая раскрыла, какой ребенок будет обладать шестым чувством

Номерной знак с этим числом категорически отказываются вешать водители, а людей бросает в дрожь, если им на глаза попадается эта комбинация цифр. В фильмах это число обязательно зазовут числом дьявола — магическое 666. Как оказалось, опасаются люди эту комбинацию совершенно зря.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, так ли уж опасны три шестерки.

«Многие люди приравнивают число 666 к знаку антихриста и считают, что эти шестерки могут принести зло, но на самом деле в ангельской нумерологии они не говорят о плохом. Это число — предупреждение о том, что в жизни необходим баланс», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Есть люди, продолжила ясновидящая, которые идут по жизни рывками — шаг вперед, два шага назад. Они постоянно отступают от своих целей, идут не той дорогой.

«Ангелы просто говорят: «Хватит, остановись! У тебя все будет хорошо, не переживай». Шестерки — это не плохие цифры. А если в дате рождения есть цифра 6 — это как раз говорит о том, что человек родился под счастливой звездой», — добавила Мишина.

Такой ребенок может обладать экстрасенсорными способностями и иметь шестое чувство, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала удачный запуск стартапов в последнюю неделю сентября.