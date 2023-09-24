Отличное время для запуска стартапов: деловой таро-прогноз на последнюю неделю сентября

Последняя неделя сентября принесет исключительную удачу всем, кого волнуют вопросы бизнеса и карьеры. Хозяйкой предстоящей недели станет Королева Жезлов — карта, символизирующая стремление к победам и решительность.

Ясновидящая Инна Мишина специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подготовила финансовый таро-прогноз на неделю с 25 сентября по 1 октября.

Королева жезлов, выпавшая на предстоящую неделю, несет в себе огромный энергетический потенциал, уверена ясновидящая. Это одна из самых сильных карт в колоде Таро.

«Она символизирует страсть, энтузиазм и решимость. На следующей неделе мы почувствуем, что наступило время действовать. Страсть к жизни и желание добиваться своих целей будут особенно яркими», — рассказала Мишина.

Успех в делах ждет всех тех, кто не побоится смело идти вперед. Причем в будущее нужно смотреть исключительно с оптимизмом, подчеркнула ясновидящая.

«В бизнесе Королева Жезлов вдохновляет нас быть более творческими и решительными. Это отличное время для запуска новых проектов, исследования новых идей и преодоления трудностей. Ваш энтузиазм может заразить ваших коллег и партнеров, создав более продуктивное и вдохновляющее рабочее окружение», — добавила собеседница издания.

Однако на пути к новым карьерным вершинам не стоит забывать о самочувствии. Особенное внимание нужно уделить физической активности и правильному питанию, заключила собеседница издания.



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